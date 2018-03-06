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Псковские врачи в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ призывают всех больных обращаться за медпомощью

Псковские врачи в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ призывают всех больных обращаться за медпомощью, а не заниматься самолечением, поскольку на этом фоне может быстро развиться пневмония. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 7 марта сообщила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники Светлана Лемешева.

Очень многие, по ее словам, занимаются самолечением, в первые дни заболевания обращается за медпомощью чаще всего работающее население. В этом сезоне пневмония диагностируется даже у тех, у кого температура не выше 37 градусов.

Во избежание осложнений врачи призывают при малейшем изменении состояния здоровья обращаться к специалистам.

Высока вероятность заболевания пневмонией во время эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В группе риска обездвиженные люди и люди с иммунодефицитом (не только ВИЧ, но и онкология), люди с сахарным диабетом. Еще одна группа риска - беременные женщины.

Симптомы: выраженная интоксикация, длительная температура (больше трех дней), возникновение отдышки, усиление кашля, общее недомогание.

Заместитель председателя госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина отметила, что на сегодня детская заболеваемость пневмонией есть, но процент ее невысок.