Общество

Привиться от пневмококка на 3-5 лет призывают псковичей

Специалисты призывают псковичей, особенно тех, кто находится в группе риска, сделать вакцинацию против пневмококковой инфекции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 7 марта сообщила заместитель председателя госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина.

Она уточнила, что это многолетняя иммунизация, эффект длится 3-5 лет.

Сегодня дети в первые годы своей жизни бесплатно вакцинируются от пневмококка согласно национальному календарю прививок. Взрослые - только призывники. Кроме того, областная администрация изыскала средства на покупку 3 тысяч доз вакцины, которые будут направлены в несколько медицинских организаций - в Псковские городскую и областную больницы, а также в медучреждения, где есть сосудистые центры, для вакцинации больных, перенесших инсульт.

Привиться рекомендуют гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, лежачим больным, а также гражданам таких профессий, как педагоги, врачи, журналисты и др.

Заказать вакцину можно в ГП ПО «Фармация», ее доставят в указанную поликлинику и где и проведут вакцинацию. Стоимость - от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.