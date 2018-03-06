Общество

На ЗАО «ЗЭТО» отметили Международный женский день

Международный женский день на ЗАО «ЗЭТО» отметили творчески и необычно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по связям с общественностью завода, заводская проходная накануне праздника преобразилась: ее украсили разноцветные воздушные шары, которые не только дарили хорошее настроение, но и служили отличным фоном для памятных фотографий.

А сразу у входа сотрудниц встречали мужчины-заводчане, которые поздравляли их с праздником и дарили нежные тюльпаны. Приятное удивление, улыбки, слова поздравлений позволили сделать этот день по-настоящему ярким и запоминающимся для прекрасной половины коллектива завода.

Как отмечали женщины, такой замечательный сюрприз и знаки внимания зарядили их энергией, вдохновением и весенним настроением.

Фото Александра Воробьева