Общество

18 марта порховичей опросят по «мусорному вопросу»

В Порховском районе сохраняется социальная напряженность из-за вопроса обращения в сфере твердых коммунальных отходов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания рабочей группы по обращению с ТКО на территории Псковской области сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В связи с этим он предложил обсудить возможность использования существующего в районе полигона или размещения новой площадки для ТКО в муниципалитете и узнать мнение граждан.

Михаил Ведерников предложил активистам ОНФ провести анкетирование жителей Порховского района на предмет того, видят ли они свой муниципалитет в новой схеме обращения с отходами или нет. Глава регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин сообщил, что общественники готовы подключиться к этой работе. Наиболее приемлемым днем для анкетирования он считает 18 марта, когда люди придут на избирательные участки.

Врио губернатора отметил, что в анкете должны быть сформулированы корректные вопросы и пояснения. Также он поинтересовался мнение, каким должен быть опрос - анонимным или с указанием персональных данных. Григорий Турчин сообщил, что по опыту анонимные опросы вызывают большее доверие. В то же время участники совещания пришли к выводу о том, что принимать участие в опросе должны совершеннолетние местные жители. Они предъявят свой паспорт, но эти данные не будут указываться в конкретной анкете.

Михаил Ведерников поручил проработать организационные вопросы по анкетированию до 12 марта.