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Митрополит Евсевий: Мир борется не с какими-то народами, а с нашей православной верой

09.03.2018 10:15|ПсковКомментариев: 34

В четверг, 8 марта, в день обретения мощей блаженной Матроны Московской, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в псковском храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, для которого этот праздник является одним из престольных. Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, митрополиту сослужили настоятель храма священник Виталий Босов и наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря игумен Савва (Комаров).

По окончании литургии псковский архипастырь возглавил праздничный молебен, в завершение которого вознес молитву святой блаженной Матроне. Было пропето праздничное величание и провозглашены традиционные многолетия.

Затем митрополит Евсевий обратился к духовенству и всем собравшимся. Владыка особо подчеркнул, что «Святые угодники Божии – это звезды небесные, которые светят нам с небесных высот своей доброй жизнью, своей любовью к Богу. А мы, благодарение Богу, стоим у престола Божия, стоим на горе Православия, я бы сказал. Да светится и наша молитва, и наше служение всему миру!

В наши дни все силы бесовские направлены на то, чтобы вырвать из сердца, из сознания и из жизни человека веру во Христа, в Бога. И то что мы сейчас слышим, видим, вот это бурление мира, это все направлено к тому, чтобы угасить в народе веру во Христа. И борется сейчас мир не с какими-то народами, а с нашей православной верой.

Это озвучено не только церковными людьми, но и нашим президентом. Когда американцы бомбили Югославию, то он так и сказал: «Вы не думайте, что это направлено против какого-то режима или власти. Крепка вера у народа Югославии, и поэтому против нее борются – борются с Православием».

И поэтому да не угаснет наша вера, да не прекратится наша молитва и наше служение во утверждение веры православной», - сказал митрополит Псковский и Порховский.

Источник: Псковская Лента Новостей
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