Общество

Бездомные собаки подрались на детской площадке в Тямше

Бездомные собаки подрались на детской площадке в деревне Тямша Псковского района. Соответствующая жалоба опубликована на сайте врио губернатора Псковской области ведерников.рф.

«Вчера гуляла с племянниками на детской площадке одного из дворов дер. Тямша. Вскоре на площадку прибежали три огромных собаки и устроили там драку. Дети были очень напуганы, и нам сразу пришлось покинуть площадку», - написала женщина.

Псковичка отметила, что обращается с жалобой на данную проблему не первый год. «Бездомные собаки появляются в нашей деревне с завидной периодичностью. Не всегда на площадке присутствуют взрослые, а как поведут себя животные, никто предугадать не может. Не хотелось бы дожидаться той ситуации, в которой здоровье наших детей подвергалось бы опасности», - сообщила местная жительница, которая просит разобраться с этим вопросом.