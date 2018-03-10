Общество

Природоохранная прокуратура добилась принятия судом решения о ликвидации свалки ТКО возле себежской деревни Толкачево

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с Управлением Росприроднадзора по Псковской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Себежского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории земель сельскохозяйственного назначения, не поставленных на кадастровый учет, вблизи д. Толкачево сельского поселения «Красноармейская» Себежского района размещена свалка твердых коммунальных отходов. Размещение отходов в непосредственной близости от населенного пункта нарушает права местного населения на благоприятную окружающую среду.

В этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в Псковский городской суд с иском об обязании государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов.

Требования прокурора судом удовлетворены, на компетентный орган возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле специализированной прокуратуры.