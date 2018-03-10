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Общество

Природоохранная прокуратура добилась принятия судом решения о ликвидации свалки ТКО возле себежской деревни Толкачево

12.03.2018 09:07|ПсковКомментариев: 2

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с Управлением Росприроднадзора по Псковской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Себежского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории земель сельскохозяйственного назначения, не поставленных на кадастровый учет, вблизи д. Толкачево сельского поселения «Красноармейская» Себежского района размещена свалка твердых коммунальных отходов. Размещение отходов в непосредственной близости от населенного пункта нарушает права местного населения на благоприятную окружающую среду.

В этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в Псковский городской суд  с иском об обязании государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов.

Требования прокурора судом удовлетворены, на компетентный орган возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле специализированной прокуратуры.

Теги: #прокуратура #свалка
Источник: Псковская Лента Новостей
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