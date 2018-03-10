Общество

Для работы на КОИБах в Пскове пройдут обучение 170 человек

В Псковской области продолжается процесс обучения операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который начался 20 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, в день голосования на выборах президента Российской Федерации обслуживать КОИБы будут 170 человек, их обучение закончится 13 марта.

«Операторы КОИБ - это члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Большинство из них не новички и имеют опыт управления комплексом. Но обучение мы обязательно проводим перед всеми выборами, на которых применяются КОИБы. Каждый оператор получает сертификат, что прошел обучение на конкретные выборы», - пояснил председатель ТИК г. Пскова Владимир Кротов.

Он также пояснил, что базовый курс подготовки, в который входят как теоретические, так и практические занятия, занимает в общей сложности около 8 часов. За это время детально отрабатывается весь ход голосования – от подготовки комплекса к работе до печати итогового протокола.

Отметим, что на предстоящих президентских выборах все 85 КОИБов, которые находятся в Псковской области, будут установлены на 85 избирательных участках г. Пскова. Всего в городе Пскове 93 избирательных участка.

Подробно о работе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) смотрите на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь>>>