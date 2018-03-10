Общество

В Псковской области будущие наблюдатели постигают азы работы на выборах

В Псковской области проходит обучение общественных наблюдателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, федеральным законом, который подписан в начале декабря прошлого года, Общественные палаты наделены полномочиями назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Новый институт общественного контроля, представляющий на равных интересы всех избирателей, призван следить за процедурой голосования и подведения итогов президентских выборов.

В Псковской области с целью повышения эффективности системы общественного наблюдения проводится обучение будущих наблюдателей, которые будут направлены практически на все избирательные участки. Курс обучения включает в себя несколько блоков: изучение основ избирательного законодательства, вебинары по технологии осуществления общественного наблюдения, семинары с практической работой по дневникам наблюдения. В ходе обучения будущих наблюдателей информируют о задачах, правах и обязанностях наблюдателей, рассказывают об особенностях нового института общественного наблюдения, о правовом статусе наблюдателя, объясняют, как вести себя в кризисных ситуациях, в случае преднамеренных провокаций. По окончании обучения проводится тестирование будущих наблюдателей

Общественные наблюдатели Псковской области будут встроены в единую систему национального общественного мониторинга - самую большую в России сеть независимых наблюдателей, объединившую десятки профессиональных организаций и избирателей с активной гражданской позицией, которые нацелены на предотвращение нарушений на выборах и помощь в реализации избирательных прав жителей нашей страны. Под эгидой «Национального общественного мониторинга» объединились движения «Россия выбирает», «Группа 32», «Народный наблюдатель», корпус «За чистые выборы», и «Открытый альянс наблюдателей», а также десятки региональных организаций.

В своей работе независимые наблюдатели используют самые современные IT-технологии Так, главным инструментом стал инновационный портал-агрегатор NOM24.ru и его мобильное приложение, где собрана вся самая актуальная информация о выборах – от местных новостей до контактной информации избирательных комиссий. На сегодняшний день это единственная платформа для наблюдения за выборами различного уровня, базирующаяся на принципах «блокчейн» и нейронных сетей.

Работа «Национального общественного мониторинга» направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов. 18 марта наблюдатели «Национального общественного мониторинга» будут контролировать ход дня голосования практически на 100 000 избирательных участках – как непосредственно в помещении для голосования, так и дистанционно с помощью сервиса видеонаблюдения.