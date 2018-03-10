Общество

Более 5,2 тысяч жителей Псковской области 18 марта будут голосовать впервые

Более 5,2 тысяч жителей Псковской области 18 марта, на выборах президента РФ, будут голосовать впервые. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 марта сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач.

Он отметил, что на сегодня в регионе насчитывается около 530 тысяч избирателей, из них почти 155 тысяч - молодежь от 18 до 35 лет. «Это примерно 25-26% от всего количества избирателей, то есть каждый четвертый», - подчеркнул Иван Патлач.

Впервые голосующих - чуть более 5200 человек. 24 тысячи - студенческая молодежь.

«Мне бы хотелось пригласить всех жителей области принять участие в избирательной кампании. Не верьте, когда говорят, что за вас все решено. Нужно прийти и проголосовать. От вашего голоса зависит очень многое, ваш выбор очень важен», - обратился Иван Патлач к молодежи.