Общество

Александр Козловский возьмет на контроль вопрос с приобретением аппарата МРТ для Детской областной больницы

Депутат Государственной Думы Александр Козловский возьмет на контроль вопрос с приобретением аппарата МРТ для Детской областной больницы в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с соответствующей проблемой к парламентарию в региональную приемную «Единой России» обратился псковский пенсионер Александр Стороженков, ранее работавший хирургом, а сегодня сотрудничающий с медицинскими организациями в рамках представительства одной из компаний.

«Я часто бываю в больницах и вижу состоянии наших клиник, общаюсь с пациентами. Есть вопрос, который требует неотложного вмешательства - поставка в Псковскую область магнитно-резонансного томографа для Детской областной больницы. МРТ там вышел полностью из строя и списан», - сообщил он. По словам Александра Стороженкова, на сегодняшний день детей возят на обследование МРТ в областную больницу, но для юных пациентов нужны специальные условия. В частности, обследование делается под наркозом, который, по словам специалиста, должен проходить под наблюдением врача-педиатра. Он добавил, что соответствующая заявка на аппарат есть, есть и помещение. «Но нужно стимулировать решение этого вопроса, цена очень большая», - пояснил обратившийся, попросив Александра Козловского сделать депутатский запрос в Министерство здравоохранения.

Парламентарий ответил, что готов подключиться к решению проблемы, но для этого ему нужны официальные позиции от самого учреждения здравоохранения и от областного здравкомитета. «Я готов подключиться, будем обращаться и в Министерство, и в экспертные советы по медицине при Госдуме», - заключил он.