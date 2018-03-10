Общество

По требованию прокурора в Дедовичском районе создана Контрольно-счетная палата

Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст. 3 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 19 Устава муниципального образования «Дедовичский район», решения Собрания депутатов Дедовичского района от 07.11.2014 №196 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Дедовичского района» Контрольно-счетная палата Дедовичского района не создана и не функционирует, внешний муниципальный финансовый контроль не осуществляется, внешняя годовая проверка годового отчета об исполнении местного бюджета не проводится.

Отсутствие в муниципальном образовании «Дедовичский район» контрольно-счетного органа приводит к неосуществлению контроля за исполнением местного бюджета, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, не проведению экспертизы проектов местного бюджета, отсутствию информации о ходе исполнения местного бюджета и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также не проведению в пределах полномочий мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

В этой связи прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействие Собрания депутатов Дедовичского района по непринятию мер по созданию Контрольно-счетной палаты Дедовичского района. Требования прокурора судом удовлетворены, на представительный орган муниципального образования возложена обязанность по созданию контрольно-счетного органа.

В настоящее время решение суда исполнено, Собранием депутатов Дедовичского района создана Контрольно-счетная палата Дедовичского района, назначен ее председатель.

6 марта 2018 года между прокуратурой района и Контрольно-счетной палатой подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также при использовании муниципальной собственности на территории муниципального образования «Дедовичский район».