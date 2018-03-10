Общество

Чтобы снять ограничения в отношении квартиры, пскович погасил кредит на сумму более 250 тысяч рублей

В ОСП г. Пскова № 1 должник погасил кредит на сумму более 250 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, исполнительное производство в отношении псковича З., было возбуждено в апреле 2016 года. Согласно исполнительному листу сумма его долга перед банком составляла 260 тысяч 847 рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, для установления имущественного положения должника. На основании полученных ответов, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об аресте денежных средств, находящихся на банковском счете должника, а также вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации и запрет на совершение действий по регистрации в отношении квартиры. Данные меры судебного пристава-исполнителя явились действенными в отношении данного должника и его имущества.

5 марта, придя на прием в отдел судебных приставов, должник предоставил квитанцию об оплате кредитной задолженности в полном объеме. Уже 7 марта судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об окончании исполнительного производства на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве». Все запреты и ограничения с гражданина З. сняты.

Для того, чтобы быть в курсе своих долгов, проверяйте себя на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.