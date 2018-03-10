Общество

Акция «Безопасные каникулы» стартовала на объектах ОЖД

С 13 по 23 марта на территории Октябрьской магистрали пройдет традиционный декадник по профилактике непроизводственного травматизма среди детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, в преддверии весенних школьных каникул железнодорожники усилят воспитательно-просветительскую работу по развитию личной культуры безопасности. Сотрудники железнодорожных предприятий посетят учебные заведения, находящиеся в зоне деятельности ОЖД, где проведут занятия по изучению правил поведения на транспортной инфраструктуре для учащихся, а также родителей и педагогического состава. Кроме того, детские коллективы смогут побывать на предприятиях железной дороги с экскурсиями.

На вокзалах, в пригородных поездах, поездах дальнего следования, скоростных и высокоскоростных поездах будет увеличено количество сообщений о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге.