Общество

Михаил Ведерников: Приглашаю вас принять участие в главных выборах России. ВИДЕО

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников приглашает жителей региона принять участие в выборах президента России 18 марта.

«Уважаемые жители Псковской области, Россия начинается здесь! Наши действия, наш выбор определяют нашу жизнь, судьбу родных и близких. 18 марта нам предстоит определить будущее нашей страны, выбрать президента Российской Федерации. Я со своей семьей буду голосовать на избирательном участке в Псковской области, чтобы исполнить свой гражданский долг, чтобы сделать личный вклад в развитие сильной России и сильно области. Приглашаю вас принять участие в главных выборах России», - отметил глава региона.



