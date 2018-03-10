Общество

Круглый стол, посвященный инициативам президента РФ, направленным на улучшение демографической в стране, проходит в Пскове

Круглый стол, посвященный инициативам президента РФ, направленным на улучшение демографической в стране, проходит в региональном отделении партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проводится в рамках партийного проекта «Крепкая семья». В нем принимают участие заместитель главы города Пскова, региональный координатор проекта Елена Полонская, представители областного управления социальной защиты населения и общественности.

Как было отмечено на заседании, Псковская область попала в список регионов с плохой демографической ситуацией. «Президентские инициативы, в частности, по выплатам за рождение первого ребенка и продлению выплаты материнского капитала, направлены на то, чтобы помочь молодым семьям и семьям студентов продолжать рожать и воспитывать детей и не отказываться от важной обязанности быть родителями», - подчеркнули организаторы круглого стола.

В ходе круглого стола участники еще раз обсудили детали по выплатам и заявили о необходимости усилить информирование псковичей по поводу этих выплат - многие псковские семьи знают о том, что с нового года в регионах страны начались выплаты за рождение первенца, но деталями по данному вопросу - по размеру выплат, месту и способу их получения - не владеют. С этой целью будут доработаны памятки с пояснениями по каждой из соответствующих президентских инициатив.