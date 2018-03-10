Общество

Семейная приемная партии «Единая Россия» начнет работать в Псковской области

Семейная приемная партии «Единая Россия» начнет работать в Псковской области с 22 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила заместитель главы города Пскова, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Елена Полонская на состоявшемся 13 марта круглом столе, посвященном инициативам президента РФ по улучшению демографической ситуации в стране.

«С четверга следующей недели (22 марта - ред.) у нас в регионе начинает работу семейная общественная приемная партии «Единая Россия». Каждый четверг, с 16.00 до 18.00, мы будем принимать семьи по проблемным вопросам, которые их волнуют, и давать консультации», - пояснила Елена Полонская.

Она пригласила принять участие в работе семейной приемной сотрудников органов соцзащиты, а также представительниц регионального отделения Союза женщин России. «Важно, чтобы мы могли объяснить семьям, как они могут воспользоваться льготами и пособиями не чиновничьим языком, а как мамы, жены и женщины», - подчеркнула координатор партпроекта.

Елена Полонская также выразила уверенность, что семейная приемная разгрузит очереди в органах соцзащиты.