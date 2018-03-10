Общество

«Аленушка», «Нежданчик» и «Кракен» оказались в лидерах возможных названий для новейшего российского оружия

Минобороны обнародовало списки возможных названий новейших российских вооружений, пишут «Ведомости». На официальном сайте ведомства начался финальный этап отбора названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата. Посетители сайта могут выбрать из пятидесяти предложенных вариантов наиболее понравившийся.

Сейчас среди возможных названий новейшего лазерного комплекса лидируют «Зайчик», «Луч», «Око», «Багира» и «Страж». Среди возможных названий для крылатой ракеты лидируют такие, как «Нежданчик», «Песец», «Альбатрос», «Аленушка» и «Ласточка». Наиболее популярными вариантами названия для подводного беспилотника стали «Посейдон», «Язь», «Байкал», «Аврора» и «Кракен».

Сервис для приема предложений с названиями заработал на сайте министерства 1 марта. За 13 дней им воспользовались более 870 000 пользователей, около 30% из них – иностранцы, говорится в пресс-релизе Минобороны. Посетители сайта предложили более 245 000 вариантов, из них ведомство выбрало по 50 самых популярных для каждого из новейших образцов вооружений. Голосование закончится 16 марта, уточняется в сообщении.

Президент Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров, а также о разработке межконтинентальных баллистических ракетах «Сармат». Во время выступления была показана видеозапись испытаний ракеты.