Общество

В 2017 году 62 наркосбытчика в Псковской области получили реальные сроки

В 2017 году 62 наркосбытчика в Псковской области были осуждены к реальному лишению свободы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 14 марта сообщил председатель Псковского областного суд Валерий Кондратьев.

Наркопреступность председатель областного суда назвал национальной угрозой. По его словам, ежегодно в судах региона рассматривается порядка 250 дел, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Особое внимание он обратил на дела о незаконном сбыте наркотических средств. В прошлом году по 228-й статье УК РФ за незаконный сбыт были осуждены 65 человек, 62 из них осуждены к реальному лишению свободы. Среди тех, кто оказался в заключении, - 1 несовершеннолетний и 8 женщин. «Это достаточно суровые меры, которые должны предостеречь от совершения такого рода преступлений», - сказал он.

Областным судом в прошлом году рассмотрено 11 уголовных дел, из них 6 связаны с незаконным оборотом наркотиков. Это дела либо о сбыте наркотиков в особо крупном размере, либо о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Валерий Кондратьев рассказал, что два дела оказались в Псковском областном суде только потому, что лица были задержаны на таможне в Псковской области. Так, одно из дел касалось контрабанды наркотиков из Испании в Россию. Машина с запрещенными веществами была задержана на таможне в Себежском районе, при этом все другие эпизоды происходили на территории Московской области и республики Татарстан.