Общество

В здании районного дома культуры в Красногородске тушили условный пожар

13 марта на здании районного дома культуры МБУК «Красногородское районное досуговое объединение» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по замыслу учений, в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание горючих материалов в зрительном зале. Работники учреждения предприняли меры к тушению пожара собственными силами, однако попытка оказалась безуспешной. Произошло сильное задымление фойе и общего коридора, создалась угроза распространения огня на соседние помещения, а также на второй этаж и чердак здания. Администрация объекта сообщила об условном пожаре по телефону «01» на пункт связи ПСЧ-14; приняла меры к обесточиванию здания, произвела эвакуацию людей.

К месту условного пожара направлены необходимые силы и средства по вызову №1-БИС, а бригады скорой помощи, наряд ГИБДД, аварийная бригада электросетей.

Через пять минут с момента возникновения условного пожара к месту вызова прибыл дежурный караул ПСЧ-14. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, дал указание первому отделению установить автоцистерну около здания, звену газодымозащитной службы со стволом «А» провести разведку, при необходимости произвести эвакуацию людей. Второму отделению установить автоцистерну на пожарный водоем, проложить магистральную линию к зданию РДК, установить разветвление, подать ствол «Б» через окно горящего помещения на тушение горящего помещения.

В ходе проведения работ звеном газодымозащитной службы в одном из помещений обнаружен человек и с помощью спасательного устройства выведен из опасной зоны.

На месте условного пожара создан штаб пожаротушения, подано расчетное количество стволов на тушение и защиту, обеспечена бесперебойная подача воды.

Через 10 минут с момента возгорания условный пожар на площади 274 м2 был локализован, а через 45 минут – ликвидирован. По итогам учения сделан вывод: цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.