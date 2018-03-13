Общество

Ведущие специалисты онкоцентра им. Н. Н. Петрова обследуют 120 псковских женщин

Опытом ранней диагностики и профилактики рака молочной железы обменяются медики Псковской области и Санкт-Петербурга в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете по здравоохранению и фармации региона. Совместная акция состоится с 14 по 16 марта.

В эти дни врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова министерства здравоохранения РФ совместно с псковскими медиками будут принимать пациенток с предварительно выявленными при проведении маммографического скрининга или ультразвукового исследования узловыми новообразованиями молочной железы, отобранными Псковской городской поликлиникой, и проводить мастер-классы. Планируется осмотреть 120 женщин. Затем на общей встрече пациенты смогут задать свои вопросы специалистам.

Результаты обследования врачи также проанализируют на совместном заседании в Псковском онкологическом центре. Кроме того, по теме диагностики и профилактики рака молочной железы состоится семинар для врачей первичного звена из районов Псковской области, в котором примут участие ведущие специалисты онкоцентра им. Н. Н. Петрова.

Такой обмен опытом профилактики и диагностики рака населения проходит в Псковской области в этом году уже второй раз в рамках соглашения между Государственным комитетом по здравоохранению и фармации Псковской области и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н. Н. Петрова, которое было заключено в прошлом году. В январе мероприятия были посвящены диагностике и профилактике рака кожи.