Общество

«Студента года» выберут в Великих Луках 4 апреля

В Великих Луках завершается молодежный конкурс «Студент года», в рамках которого свои лучшие качества проявят учащиеся вузов и техникумов нашего города. Конкурс инициирует отдел по молодежной политике управления образования города.



Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по традиции состязание проводится в несколько этапов. Сначала наиболее активных и отличившихся студентов выбирали внутри учебных заведений. Затем участники конкурса представили портфолио в отдел по молодежной политике.



В финал конкурса прошли 9 студентов Великих Лук, которым предстоит отстоять звание самого лучшего студента города. Кто станет обладателем звания «Студент года», станет известно 4 апреля. Финал студенческого конкурса состоится в 16.00 в малом зале ДК ЛК.