Общество

Терапевты из Псковской области впервые пройдут обучение в симуляционном центре опорного вуза России

Терапевты Псковской области впервые пройдут обучение в Центре симуляционного обучения и аккредитации Псковского государственного университета, созданного на базе Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщила проректор по воспитательной и социальной работе опорного вуза России Наталья Иванова.

«В апреле состоится курс повышения квалификации врачей по специальности „терапия“. Его будут вести профессора и доценты Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова с привлечением ведущих специалистов Государственного комитета по здравоохранению и фармации региона. Согласно заявок, повышать свою квалификацию будут 40 врачей из различных медицинских учреждений Псковской области. Помимо теоретических занятий, они будут изучать модуль по базовой сердечно-легочной реанимации на базе симуляционного центра», - рассказала профессор.

Центр симуляционного обучения и аккредитации появился в областном центре в прошлом году. Он представляет собой учебно-симуляционный комплекс, оснащенный тренажерами и компьютерными симуляторами с современной информационной базой, высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющими многократно отрабатывать алгоритм действий каждого обучающегося и команды в целом, выбрать тактику лечения в различных неотложных ситуациях. Здесь можно отрабатывать как часто встречающиеся в клинической практике случаи, так и редкие ситуации и анализировать их в зале дебрифинга.

Центр оснащен современным оборудованием в прошлом году благодаря финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в размере 30 млн рублей.

С ноября прошлого года здесь проходят практические занятия для студентов ПсковГУ, обучающихся по программам «Медицинская кибернетика» и «Медицинская биохимия».

«Планируется, что Центр также будет помогать практикующим врачам подготовиться к обязательной аккредитации медицинских работников. Он будет использоваться для обучения студентов псковского медколледжа и клинических ординаторов. К тому же здесь возможно проводить занятия по программам оказания первой медицинской помощи для спасателей МЧС, пожарных, сотрудников органов внутренних дел и других специалистов немедицинских профессий», — отметил руководитель Центра симуляционного обучения и аккредитации, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Владимир Куприянов.

Напомним, что на базе Псковской областной клинической больницы также создается базовая кафедра клинической медицины и в этом году будет осуществлен первый набор студентов на факультет «Лечебное дело» в ПсковГУ.