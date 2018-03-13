Общество

Ростуризм разработал памятки о голосовании на выборах президента за рубежом

Ростуризм разработал три вида памятки-инфографики о голосовании, которые распределены среди туроператоров и турагентств, гостиничных сетей и представителей транспортной отрасли для раздачи путешественникам, рассказал «Известиям» глава ведомства Олег Сафонов.

«Всего за границей организовано 394 избирательных участка в 146 странах мира. Причем благодаря помощи со стороны МИД РФ они будут открыты в популярных среди россиян туристических местах», - сказал чиновник.

Кроме того, он отметил, что граждан России будет возможность отдать свой голос за кандидата и в аэропортах вылета.

«Для этого можно было в МФЦ или на сайте госуслуг подать заявление с указанием, где 18 марта гражданину будет удобно проголосовать», - добавил Сафонов.

По данным ведомства, в день голосования за пределами страны будет находиться до 500 тыс. российских туристов.