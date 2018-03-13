Общество

Михаил Ведерников первым встал на лед нового ФОКа в Великих Луках

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 15 марта, находится с рабочей поездкой в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, первым делом он проверил работу подрядчика, который обещал залить на этой неделе пробный лед в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе.

На месте оказалось, что строители свое слово сдержали, и Михаил Ведерников смог первым протестировать ледовое покрытие.

Заместитель начальника производственного управления ООО «Газпром инвестгазификация» Максим Матов рассказал врио главы региона, что таким образом специалисты проверяют все хладоснабжающее оборудование. Пусконаладка установок продлится до 10 дней, затем тестовый лед растопят, а постоянный зальют перед сдачей объекта.

Также представитель инвестора рассказал, что полным ходом продолжаются работы в зоне бассейнов. Рабочие облицовывают стены плиткой, монтируют систему водоснабжения и водоотведения. В центральной части здания продолжается устройство перегородок помещений первого и второго этажей под будущий административно-бытовой комплекс.

Всего на объекте работает порядка 180 человек. Строительство идет с опережением графика и благодаря набранной динамике. Первоначально предполагалась сдача этого спортивного объекта в 4 квартале 2018 года, но планируется завершить строительство в августе и сделать подарок великолучанам к Дню города.

По итогам осмотра врио губернатора Михаил Ведерников похвалил подрядчика за ответственный подход к работе и хороший темп работ. «Будем вас всем в пример приводить», - отметил он.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс строится в рамках инвестиционной программы «Газпром - детям». Проект был специально разработан для Великих Лук. В состав комплекса входит ледовая арена 60 на 30 метров, оздоровительный (25 на 13,5 метров) и ученический (10 на 6 метров) бассейны. Здесь же будут оборудованы залы для тренировок и аэробики, помещения для заточки коньков, раздевалки и тренерские. Стоимость объекта составляет более 73 млн рублей.