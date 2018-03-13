Общество

Псковичам советуют фиксировать общение с коллекторами

Псковичам советуют по возможности максимально полно фиксировать общение с коллекторами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции 15 марта руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников сообщил, что на данный момент на территории региона не зарегистрировано ни одной организации, которая может заниматься коллекторской деятельностью. Тем не менее, порядка 30 заявлений в прошлом году по поводу незаконных действий коллекторов из других регионов.

«Если к вам поступают звонки или вы считаете, что ваши права нарушаются, то сообщайте об этом судебным приставам. Нужно записать номер телефона, а лучше и разговор, максимально зафиксировать события, чтобы в дальнейшем можно было детально разобраться», - посоветовал он.

При установлении фактов незаконной работы коллекторов нарушители будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф размером до 2,5 млн рублей.