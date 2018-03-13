Общество

Для поездки на избирательный участок великолукские пенсионеры и инвалиды могут заказать «социальное такси»

Пенсионеры и инвалиды города Великие Луки поездки на избирательный участок 18 марта могут заказать «социальное такси», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

«Если вы испытываете трудности в передвижении, но желаете принять участие в выборах президента РФ, вы можете заказать «Социальное такси» для поездки на избирательный участок. Доставка осуществляется только на территории города Великие Луки», - отметили в пресс-службе администрации города.

Заявки принимаются до 12.00 16 марта по тел.: (81153) 3-93-50.