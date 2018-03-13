Общество

Педагогам Псковской области предлагают обучить школьников раздельному сбору отходов

Всероссийский проект экокласс.рф приглашает учителей Псковской области провести экологические уроки серии «Разделяй с нами» для школьников 7-11 классов. Как сообщила Псковской Ленте Новостей координатор проекта «Экокласс» Эльвира Зинатуллина, цель уроков - в интерактивной и увлекательной форме показать системные способы решения проблемы мусора и вовлечь школьников в раздельный сбор отходов. Учителя могут провести урок в своих классах, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте http://разделяйснами.рф.

«После регистрации на сайте www.разделяйснами.рф учителя получают доступ к материалам для проведения занятия: методическому и видеогиду, анимированной презентации и красочным материалам для выполнения интерактивных заданий. После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии с лучшими фотографиями, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы», - рассказала Эльвира Зинатуллина.

Первый урок «Разделяй с нами» знакомит с понятиями раздельного сбора и переработки отходов, дает понимание, что каждый человек может предпринять для решения проблемы мусора.

Второй урок «Разделяй с нами» знакомит с мировым опытом в сфере обращения с отходами,технологиями переработки вторсырья и простыми экопривычками для сокращения отходов в быту.

Третий урок «Разделяй с нами» знакомит с основными принципами жизни в стиле «ноль отходов» и способами дарить вещам вторую жизнь.

В уроках «Разделяй с нами» уже приняли участие около 700 000 школьников по всей стране.

На образовательном портале экокласс.рф собрано 15 общероссийских экологических уроков. На портале зарегистрированы и проводят экоуроки 37 тысяч учителей, в уроках приняли участие более 2 млн школьников из всех регионов России и 8-ми стран СНГ. В 2018 году среди педагогов, зарегистрированных на портале «Экокласс», движение ЭКА проведет конкурс на звание «Экоучитель года».