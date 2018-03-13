Общество

Глава Стругокрасненского района: Прийти на выборы и сознательно отдать голос за самого достойного кандидата – гражданский долг каждого из нас

Глава Стругокрасненского района Александр Волков призвал жителей муниципалитета 18 марта принять участие в президентских выборах.

«Участие в выборах – право каждого гражданина, закрепленное основным законом нашего государства. Прийти на свой участок для голосования, сознательно отдать голос за самого достойного кандидата – это гражданский долг каждого из нас», - подчеркивается в обращении Александра Волкова, опубликованном на сайте Стругокрасненского района.

«Приглашаю вас 18 марта проявить гражданскую активность, прийти на избирательные участки и проголосовать за кандидата в президенты Российской Федерации – того, кто в ближайшие шесть лет будет гарантом социально-экономической стабильности и укрепления престижа нашей страны», - призвал стружан Александр Волков.