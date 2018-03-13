Общество

В день выборов президента РФ в Псковской области откроются 638 избирательных участков

18 марта, в день выборов президента РФ, в Псковской области откроются 638 избирательных участков. Время для голосования с 8.00 до 20.00. Более 5800 членов избирательных комиссий будут обеспечивать избирательные процедуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии.

На 553 избирательных участках при составлении итоговых протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов будет применен машиночитаемый QR-код.

Внедрение этой технологии при обработке результатов голосования на выборах президента РФ позволит ускорить ввод данных протоколов в систему ГАС «Выборы». На предыдущих выборах в прошлом году такое нововведение имело место только на 216 избирательных участках.

На оставшихся 85-ти избирательных участка, итоговый протокол будет формироваться при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней(КОИБ). Отметим, что все они находятся в г. Пскове.

Напомним, что для тех, кто в день выборов в силу каких-либо обстоятельств не смогут проголосовать по месту регистрации, с 13 марта до 14.00 17 марта еще есть возможность написать специальное заявление для голосования по месту нахождения в участковой избирательной комиссии по месту своей прописки и в день выборов проголосовать по месту фактического пребывания.

В специальном заявлении указываются паспортные данные, ФИО, адрес регистрации и адрес участка, где человек собирается голосовать. На заявление наклеивается специальная марка, которую частично погашают печатью участковой комиссии. Документ выдается гражданину на руки. С этим заявлением и паспортом гражданин в день голосования приходит на указанный участок. Документ передается членам комиссии, человека включают в список избирателей и выдают бюллетень.

Добавим, что 12 марта завершился прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России через пункты приема заявлений и МФЦ. Новым порядком голосования воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. Эта цифра не включает тех, кто использовал для этого портал «Госуслуги».