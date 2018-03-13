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Общество

В Себеже уничтожено более 9 тонн свежих яблок и огурцов

15.03.2018 17:09|ПсковКомментариев: 10

В Себежском районе Псковской области задержана партия «санкционной» продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Более 6 тонн свежих яблок, происхождением из Польши и более 3 тонн огурцов - из Украины были задержаны должностными лицами ведомства в рамках проведенных совместных с правоохранительными органами мероприятий по недопущению ввоза в Российскую Федерацию запрещенных товаров.

В целях реализации Указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» №391 от 29.07.2016 года, Указа президента Российской Федерации от 29.06.2016 года № 305 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукция уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.

Теги: #Россельхознадзор #санкции #санкционка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 10Версия для печати
 

 
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