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Общество

Профилактический противопожарный рейд прошел в Псковском районе

15.03.2018 21:12|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей проводят профилактические мероприятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 15 марта в деревне Богданово Псковского района состоялся очередной рейд.

В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного и электрооборудования, гражданам напомнили о своевременной очистке дымоходов от сажи, а также правилах хранения газовых баллонов и эксплуатации газового оборудования.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Всего в ходе рейда проведено 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 20 листовок профилактического характера.

Теги: #МЧС #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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