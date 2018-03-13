Общество

Профилактический противопожарный рейд прошел в Псковском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей проводят профилактические мероприятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 15 марта в деревне Богданово Псковского района состоялся очередной рейд.

В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного и электрооборудования, гражданам напомнили о своевременной очистке дымоходов от сажи, а также правилах хранения газовых баллонов и эксплуатации газового оборудования.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Всего в ходе рейда проведено 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 20 листовок профилактического характера.