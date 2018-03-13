Общество

Итоги конкурса новогодних дворовых елок подведены в Великих Луках

В Великих Луках подведены итоги конкурса новогодних дворовых елок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В работе общественных советников главы города одним из важных этапов стала подготовка и проведение новогодних праздников двора. Многие территории жилых домов в январские дни украсила елочка, во многих прошли веселые праздники двора, которые сплотили жителей и дали им возможность весело провести время вместе.

О том, что эта традиция прижилась и становится все более массовой, говорит тот факт, что с каждым годом количество елок во дворах увеличивается – если в прошлом году их было 26, то в этом январе в Великих Луках установили уже 68 елей. К украшению новогодних деревьев в каждом дворе подошли по-своему, как и к проведению праздника.

Такая активность и инициативность великолучан не могла остаться без внимания. Конкурс на лучшую елку двора проводился и в СМИ, и через голосование в соцсетях. В общей сложности участие в голосовании с января по март приняли 1833 великолучанина.

В настоящее время подведены итоги конкурса. Первое место занял дом № 11 по ул. Дружбы, который набрал 783 голоса. Здесь провели новогодний дворовый утренник, главным украшением которого стала елка. На втором месте – дом № 5 по ул. Комсомольская, набравший 420 голосов, третье место – у дома № 51/36 по пр. Ленина (125 голосов).

Как рассказал заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, помимо победителей жюри приняло решение отметить и другие елки, за которые также отдали свои голоса значительное количество великолучан. Памятные благодарственные письма получат общественные советники домов: № 12 по наб. лейтенанта Шмидта, д. 118, кор.1 по пр. Октябрьскому, д. 126 по пр. Октябрьскому, пл. Юбилейная, д. 42 и 44 по пр. Гагарина, д. 23/10 по пр. Ленина, д. 7, кор.1 по ул. Ботвина, двор ул. Мурманской-Печорской-Третьей Ударной армии, д. 4/2 по ул. Либкнехта, д. 16 по ул. Рижской, д. 2, кор.1 по ул. Мурманской, д. 9 и д. 139 по пр. Гагарина, д. 57 по ул. Щорса, а также дома на ул. Запрудной и ул. Радищева.

Награждение победителей состоится на встрече общественных советников с главой города Николаем Козловским, которая запланирована в конце марта.