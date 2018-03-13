Более 14 тысяч жители Псковской области выбрали способ доставки пенсии через интернет

Чтобы изменить способ доставки пенсии - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой – жителям Псковской области не требуется личный визит в Пенсионный фонд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда, достаточно подать электронное заявление на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина, сделать это можно и на портале госуслуг.
В 2017 году 14138 псковских пенсионеров воспользовались этим сервисом без посещения клиентских служб ПФР.
Напомним, подать заявление в Пенсионный фонд удаленно очень просто. Необходима лишь регистрация на портале госуслуг и подтверждение своей личности в одном из удостоверяющих центров. Важно, что подтверждение учетной записи осуществляют и специалисты клиентских служб ПФР.
На сайте ПФР доступно уже более 50 электронных услуг ПФР, многие из которых не требуют личного обращения гражданина. Появилось и мобильное приложение ПФР, которое позволяет сделать услуги еще более доступными.
В настоящее время в Личном кабинете на сайте ПФР можно:
Подать заявление:
- о назначении пенсии
- о единовременной выплате средств пенсионных накоплений
- о доставке пенсии о переводе с одной пенсии на другую
- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений
- о факте осуществления (прекращения) работы
- о перерасчете размера пенсии
- о возобновлении выплаты пенсии
- о прекращении выплаты пенсии
- о восстановлении выплаты пенсии
- об отказе от получения назначенной пенсии
- о назначении ежемесячной денежной выплаты
- о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере
- об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии
- об отказе от НСУ
- о предоставлении НСУ
- о доставке социальных выплат
- о возобновлении НСУ
- об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ
- о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы
- о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое
- об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты о выдаче государственного сертификата на МСК
- о распоряжении средствами МСК
- о выдаче дубликата страхового свидетельства
- о замене ранее выбранного страховщика
- об отказе от формирования накопительной пенсии
- о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выборе инвестиционного портфеля
Получить информацию:
- о пенсионном обеспечении
- об установленных социальных выплатах
- о размере (остатке) материнского (семейного) капитала
- о сформированных пенсионных правах
- о страховщике по формированию пенсионных накоплений
- о рассмотренных заявлениях
- о назначении пенсии
- о произведенных выплатах
- о статусе направленных в ПФР документов
Заказать справку (выписку):
- о размере пенсии
- об установленных социальных выплатах из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи
- о размере (остатке) материнского (семейного) капитала
- о состоянии индивидуального лицевого счета
- о пенсии для граждан, проживающих за границей
- о выплатах для граждан, проживающих за границей
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов.
Отметим, что по всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/pfr_pskov