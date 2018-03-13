Общество

Более 14 тысяч жители Псковской области выбрали способ доставки пенсии через интернет

Чтобы изменить способ доставки пенсии - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой – жителям Псковской области не требуется личный визит в Пенсионный фонд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда, достаточно подать электронное заявление на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина, сделать это можно и на портале госуслуг.

В 2017 году 14138 псковских пенсионеров воспользовались этим сервисом без посещения клиентских служб ПФР.

Напомним, подать заявление в Пенсионный фонд удаленно очень просто. Необходима лишь регистрация на портале госуслуг и подтверждение своей личности в одном из удостоверяющих центров. Важно, что подтверждение учетной записи осуществляют и специалисты клиентских служб ПФР.

На сайте ПФР доступно уже более 50 электронных услуг ПФР, многие из которых не требуют личного обращения гражданина. Появилось и мобильное приложение ПФР, которое позволяет сделать услуги еще более доступными.

В настоящее время в Личном кабинете на сайте ПФР можно:

Подать заявление:

о назначении пенсии

о единовременной выплате средств пенсионных накоплений

о доставке пенсии о переводе с одной пенсии на другую

о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений

о факте осуществления (прекращения) работы

о перерасчете размера пенсии

о возобновлении выплаты пенсии

о прекращении выплаты пенсии

о восстановлении выплаты пенсии

об отказе от получения назначенной пенсии

о назначении ежемесячной денежной выплаты

о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере

об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии

об отказе от НСУ

о предоставлении НСУ

о доставке социальных выплат

о возобновлении НСУ

об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ

о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы

о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы

о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое

об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты о выдаче государственного сертификата на МСК

о распоряжении средствами МСК

о выдаче дубликата страхового свидетельства

о замене ранее выбранного страховщика

об отказе от формирования накопительной пенсии

о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выборе инвестиционного портфеля

Получить информацию:

о пенсионном обеспечении

об установленных социальных выплатах

о размере (остатке) материнского (семейного) капитала

о сформированных пенсионных правах

о страховщике по формированию пенсионных накоплений

о рассмотренных заявлениях

о назначении пенсии

о произведенных выплатах

о статусе направленных в ПФР документов

Заказать справку (выписку):

о размере пенсии

об установленных социальных выплатах из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи

о размере (остатке) материнского (семейного) капитала

о состоянии индивидуального лицевого счета

о пенсии для граждан, проживающих за границей

о выплатах для граждан, проживающих за границей

Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов.

Отметим, что по всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/pfr_pskov

