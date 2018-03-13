Общество

Более 3 тысяч жителей Пскова и района получили услуги Пенсионного фонда в МФЦ за три года

Более 3 тысяч жителей города Пскова и Псковского района получили услуги Пенсионного фонда в МФЦ за три года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе.

Система «одного окна», которая действует в МФЦ, существенно упрощает получение гражданами нескольких услуг одновременно и заметно экономит время. Для решения этих задач в 2014 году в регионе был создан Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

В рамках совершенствования работы по оказанию государственных услуг населению специалисты УПФР регулярно проводят теоретическое и практическое обучение сотрудников МФЦ по порядку предоставления услуг Пенсионного фонда, знакомят с новациями в пенсионном законодательстве.

Сегодня жители города и района могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала;

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства;

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации;

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

Всего за 3 года в МФЦ за получением услуг ПФР уже обратилось более 3 тысяч жителей города и района. Наиболее востребованными являются услуги по выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) и распоряжению средствами материнского капитала.

Напомним, что услуги Пенсионного фонда можно получить в электронном виде. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.

Полученные в ходе регистрации логин и пароль можно использовать и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru, содержащий расширенный перечень электронных услуг ПФР. Кроме этого, получать услуги ПФР также можно через бесплатное мобильное приложение.