Общество

Избирателям Псковской области напоминают о возможности выиграть ноутбук, сделав селфи на выборах 18 марта

Избирателям Псковской области напоминают о возможности выиграть ноутбук, сделав селфи на выборах президента РФ, которые пройдут в будущее воскресенье, 18 марта.

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области запустила традиционный конкурс селфи «Моя история выборов». Для участия в нем необходимо 18 марта прийти на выборы, проголосовать, сделать селфи на фоне избирательного участка и выложить снимок в соцсеть «ВКонтакте» или «Инстаграм» до 19 марта с хештегами #избирком60, #мояисториявыборов, #выборы60.

По итогам конкурса будут выбраны 10 самых популярных фотографий по лайкам. Их выложат в группу Избирательной комиссии Псковской области в соцсети «ВКонтакте» для открытого голосования. До 15 апреля будут выбраны три победителя.

Кроме того, организаторы конкурса выберут самую креативную фотографию и лучшее фото со звездой.

Призы - ноутбук, два планшета и два портативных зарядных устройства.

С подробностями участия в акции можно ознакомиться по адресу http://выборы60.рф.