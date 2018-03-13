Общество

Руководитель досугового центра «Юный техник»: Конкурс «Моя история выборов» - это возможность выиграть достойный приз

«Интересный конкурс и заслуживающие внимания номинации», - так оценил селфи-конкурс «Моя история выборов» руководитель досугового центра «Юный техник» Владимир Колпаков.

«Интересный конкурс и заслуживающие внимания номинации. На выборы пойду обязательно в любом случае, а тут еще есть возможность выиграть достойный приз и "звезду"встретить. Отличная идея!» - считает он.

Смотрите также У псковского конкурса селфи на выборах 18 марта появился свой сайт

Напомним, в день голосования, на выборах президента РФ, можно принять участие в селфи-конкурсе #мояисториявыборов. Подробности здесь .Он проводится с целью повышение уровня электоральной активности молодых людей, впервые голосующих на выборах 18 марта, а также привлечение внимания молодежи к процессу подготовки и проведения выборов различного уровня в Псковской области. К участию в конкурсе приглашаются жители Псковской области, голосующие на выборах и достигшие 18-летнего возраста. Конкурс будет проходить в трёх номинациях: «Лучшее фото» (определяются 3 победителя), «Самое креативное фото» (определяется 1 победитель), «Лучшее фото со «звездой» (определяется 1 победитель).

Согласно правилам конкурса, участник должен 18 марта прийти на избирательный участок, сделать селфи и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Селфи может быть размещено как в одном, так и во обеих указанных социальных сетях до 20:00 19 марта. В срок до 21 марта организаторы конкурса отберут в общей сложности 10 фотографий с наибольшим количеством отметок «Мне нравится». Эти фотографии будут выложены в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». Среди участников группы в социальной сети будет объявлено голосование, по результатам которого 27 марта определятся три победителя номинации «Лучшее фото».

Такая же процедура будет проведена для выбора победителей в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со «звездой», где выберут по одному победителю в каждой номинации.

Победителей номинаций наградят призами. В номинации «Лучшее фото» за первое место предусмотрен ноутбук, за второе и третье - планшеты. В номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со«звездой» победители получат портативные зарядные устройства.

Работает официальный сайт конкурса «Селфи на выборах в Пскове» http://выборы60.рф/. На нем можно ознакомиться с информацией о конкурсе, найти свой территориальный участок для голосования на карте. Кроме того, именно на сайте можно будет ознакомиться с фотографиями, которые будут делать псковичи.