Общество

Массовые мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией и выборам президента, проходят в Псковской области

Сегодня, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией и Единый день голосования, в Пскове и районах Псковской области состоятся массовые мероприятия: праздничные акции и конкурсы, митинги и концерты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в Пскове, школы псковского региона станут площадками для встреч с известными людьми, а также анкетирования по профессиональному самоопределению учеников 7-11 классов и их родителей.

В культурных и образовательных учреждениях региона также будут работать тематические выставки книг, картин, рисунков, фотографий и народных изделий, пройдут различные познавательные игры, викторины, видеопутешествия. Библиотека Дновского района организует флешмоб в социальных сетях.

Четвертой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией будет посвящен ряд спортивных соревнований. Это Кубок Великих Лук по плаванию, Открытый чемпионат и первенство города Великие Луки по лыжным гонкам «Великолукская лыжня - 2018».

В Пушкиногорском районе состоятся состязания по зимним видам спорта. В районах организуют турниры по настольному теннису, баскетболу, волейболу, шахматам, мини-футболу, хоккею, а также веселые старты и семейные спортивные игры. В Пыталовском пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе, а жители Новосокольнического района примут участие в массовой зарядке. В рамках акции «Подтянись к движению» в муниципалитетах будут принимать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Также в районных центрах в этот день будут работать традиционные ярмарки выходного дня и мини-рынки, где можно будет приобрести товары местных производителей.

Крупные перерабатывающие предприятия области также организуют торговлю и дегустацию продукцию на дополнительных площадках по следующим адресам:

Псковмясопром (г. Псков, пл. Победы д.1),

Псковский хлебокомбинат - ул. Юбилейная, д.67а, ул. Западная д.19,

Псковский городской молочный завод - ул. Л.Толстого д.19;

Великолукский мясокомбинат - г. Великие Луки, ул. Новосокольническая д.1, ул. Винатовского д.10/2;

Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод - Пушкинские Горы, ул. Пушкинская д.42;

маслосырзавод «Порховский» - г. Порхов, ул. Ленина д. 32а,

ПсковАгроИнвест - в культурно-досуговом центре в деревне Соловьи.

Кроме того, в отдаленных населенных пунктах будут работать 24 автолавки облпотребсоюза.

Напомним также, что сегодня, в день голосования Избирательная комиссия Псковской области проводит конкурс селфи. По его условиям необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать, сделать селфи и выложить его в социальные сети с хештегами #избирком60, #мояисториявыборов, #выборы60. Победителей конкурса ждет ноутбук и множество других призов.