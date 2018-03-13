Общество

В Псковском музее-заповеднике открылась экспозиция, посвященная воссоединению Крыма с Россией

В экспозиции «Псковский край в годы Великой отечественной войны» открылся экспозиционный комплекс, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на нем Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел в состав Российской Федерации. Возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Один из экспонатов Указ президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», подписанный 19 февраля 1954 г.

Стоимость посещения - бесплатно при покупке билета в экспозицию «Псковский край в годы Великой отечественной войны» (ул. Некрасова, 7). Экспозиция работает с 11.00 до 18.00 все дни, кроме понедельника (выходной день) и последнего вторника месяца (санитарный день).