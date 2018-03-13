Общество

18 марта в фотоклубе «КонтрасТ» пройдет практическое занятие-прогулка

В рамкаx социального проекта «Взгляд поколений», реализуемого на базе Псковского облсовпрофа, 18 марта состоится очередная встреча членов фотоклуба «КонтрасТ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, фотолюбителей ожидает практическое занятие по теме «композиция», которое пройдет в форме прогулки.

Проведут его куратор клуба Александр Калинин и студентка третьего курса отделения фотографии Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ольга Иванова. Сбор в 12.00 в Псковском облсовпрофе (ул. Советская, 15). Организаторы напоминают, что с собой необходимо взять фотоаппараты.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф в 2017 году стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главная идея проекта - создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества.

В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе псковского городского молодежного центра по ул. М. Горького дом 15.