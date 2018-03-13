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18 марта в фотоклубе «КонтрасТ» пройдет практическое занятие-прогулка

16.03.2018 17:23|ПсковКомментариев: 0

В рамкаx социального проекта «Взгляд поколений», реализуемого на базе Псковского облсовпрофа, 18 марта состоится очередная встреча членов фотоклуба «КонтрасТ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, фотолюбителей ожидает практическое занятие по теме «композиция», которое пройдет в форме прогулки. 

Проведут его куратор клуба Александр Калинин и студентка третьего курса отделения фотографии Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ольга Иванова. Сбор в 12.00 в Псковском облсовпрофе (ул. Советская, 15). Организаторы напоминают, что с собой необходимо взять фотоаппараты.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф в 2017 году стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главная идея проекта - создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества.

В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе псковского городского молодежного центра по ул. М. Горького дом 15.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #Взгляд поколений
Источник: Псковская Лента Новостей
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