Общество

С 10.00 до 14.00 18 марта пройдет анкетирование жителей Порховского района по вопросу размещения полигона ТКО

Анкетирование жителей Порховского района по вопросу размещения полигона твердых коммунальных отходов по поручению врио губернатора Псковской области при содействии Общероссийского народного фронта состоится в воскресенье, 18 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, опрос будет проходить с 10.00 до 14.00 рядом с избирательными участками по следующим адресам:

- пр. Ленина, д.32-а (участок №551 - рядом со зданием библиотеки будет располагаться автомобиль с плакатом о проведении опроса и наблюдателем в куртке с символикой ОНФ);

- ул. Плеханова, д.6 (участок №552 - школа №3);

- пр. Ленина, д.14-а (участок №553 - дом культуры);

- пр. Ленина, д.5 (участок №554 - кинотеатр);

- ул. Мебельная, д.7 (участок №555 - школа №1);

- ул. Порховская, д.3 (участок №556 - рядом со зданием библиотеки будет располагаться автомобиль с плакатом о проведении опроса и наблюдателем в куртке с символикой ОНФ).

В анкетировании могут принять участие граждане, постоянно проживающие на территории района и достигшие 18-летнего возраста. При себе необходимо иметь паспорт.