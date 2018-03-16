Общество

8+1: во всех магазинах «Соловьи» продолжает действовать суперакция на свиную тушенку ГОСТ

Во всех фирменных магазинах «Соловьи» продолжается акция на свинину тушеную ГОСТ 8+1. При покупке восьми банок тушенки вы получаете девятую в подарок.

Тушенку в банках от ТМ «Соловьи» уже давно знают и любят не только псковичи, но и жители других регионов. Такая популярность объясняется, прежде всего, высоким качеством продукта, в составе которого исключительно свинина, лук репчатый, перец черный, лавровый лист и соль.

Отметим, что именно эта тушенка получила Золотую медаль на выставке Агрорусь-2017.

Адреса магазинов «Соловьи»: http://pskovagro.ru/shops/

Добро пожаловать и приятного аппетита!