Общество

Общественные наблюдатели не выявили серьезных нарушений на выборах президента в Псковской области

Общественные наблюдатели не выявили серьезных нарушений на выборах президента РФ в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил руководитель общественной «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области Семен Никонов.

Он рассказал, что всего было зарегистрировано 500 общественных наблюдателей, все 26 муниципалитетов ими были закрыты.

Семен Никонов добавил, что со всеми общественными наблюдателями ведется постоянный контакт. «Все наблюдатели допущены на избирательные участки. По их данным, никаких серьезных нарушений на выборах нет. Мы эти данные проверяем», - добавил он.