Общество

Факторы популярности в соцсетях назвали психологи

Психологи из университетов Нидерландов и Калифорнийского университета провели исследования, чтобы выяснить факторы, влияющие на популярность в Сети, сообщает oane.ws. Оказалось, для большой вовлеченности аудитории потребуются видео с шутками и «ляпами».

По словам научных работников, на сегодняшний день средства достижения популярности существенно отличаются от старых методов. Ранее людям приходилось много работать, усовершенствовать свои умения или думать над различными изобретениями. Постепенно мастерство начало перерастать в страсть. Человек должен был искренне выбирать ремесло, которое могло бы сделать его известным.



После проведения исследований психологи узнали современные средства получения популярности в Сети. Пользователи больше склонны просматривать смешные видеоролики или же записи с «ляпами». Со временем глупый и бессмысленный контент стал преобладать над демонстрацией талантов. Это произошло из-за желания зрителей самоутверждаться.