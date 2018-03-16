Общество

Александр Котов: Мы вместе будем строить сильную и великую Россию!

«Мы вместе будем строить сильную и великую Россию!» - заявил спикер Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в ходе митинга-концерта в честь воссоединения Крыма с Россией, который проходит в эти минуты в Детском парке в Пскове.

«Дорогие друзья! Сегодня, 18 марта, мы отмечаем четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Четыре года назад так решили жители Крыма, и это решение с радостью поддержали россияне. Это без сомнения знаковое событие, знаковая дата для нашей страны, для укрепления мощи нашего государства, для осознания нашего национального достоинства», - сказал он.

«Все высокие достижения и все блестящие победы в истории нашей страны, безусловно, связаны с единением народа. Мы - жители России, великой и могучей державы. Мы вместе, мы несокрушимая сила, за которой правда, вера и преданность Отечеству. Псковскую область от Крымского полуострова отделяет более 2000 км, но это не преграда для того, чтобы умом и сердцем осознать, что мы единый народ. Мы вместе будем чтить наше прошлое, нашу память, нашу историю и мы вместе будем строить сильную и великую Россию! С праздником!» - заключил Александр Котов.