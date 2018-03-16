Общество

Путин считает итоги выборов проявлением доверия граждан, заявляет о необходимости единства

Побеждающий на выборах президента РФ Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за достигнутый результат, который он расценивает, как проявление доверия граждан.

«Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны - спасибо вам большое за результат», - сказал В.Путин, выступая на митинге-концерте в Москве, посвященном годовщине вхождения Крыма в состав РФ, пишет «Интерфакс».

«Вы - наша общая команда, и я - член вашей команды, и все, кто сегодня голосовал - это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом, как минимум, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно», - отметил он.

По мнению президента, «нас ждет успех».

«Очень важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны», - заявил В.Путин.

По его словам, в ходе дальнейшей работы Россия не будет руководствоваться текущими, конъюнктурными соображениями, а будет думать о будущем.