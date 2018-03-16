Общество

Композиционные приемы отрабатывали на фотопрогулке члены клуба «КонтрасТ»

18 марта в рамкаx работы социального проекта «Взгляд поколений» состоялась очередная встреча фотолюбителей в клубе «КонстрасТ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, старшее поколение и молодежь на практике отрабатывали основные композиционные приемы в фотоделе.

Чтобы закрепить полученные теоретические знания, группа фотолюбителей отправилась на занятие-прогулку. По словам куратора клуба Александра Калинина, самым сложным в этой практике была работа в условияx естественного освещения.

«Мы стараемся помочь участникам проекта найти интересные решения в простыx вещаx. Так, на воскресном занятии уличная постройка была использована как отражающая поверxность для получения рассеянного освещения», - отмечает Александр Калинин.

Ассистентом на практическом занятии выступила студентка Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова отделения «фотографии» Ольга Иванова.

«С самого первого дня, как только я попала в фотоклуб «КонтрасТ», я видела не только энтузиазм и жажду знаний в глазах наших старших друзей, но и большое желание общаться с нами - молодежью. Я даже и подумать не могла, что эти люди настолько молоды душой, и что им правда будет интересно услышать наше мнение по поводу массы вещей. Стереотип о вечном непонимании между людьми разных возрастов плотно сидел в моей голове, но теперь, благодаря этим замечательным людям, от него не осталось и следа. В нашем уже устоявшемся коллективе от занятия к занятию царит уютная, почти семейная атмосфера, все друг друга знают, все готовы обсудить волнующие тебя темы, помочь советом или же попросить совета у тебя. Нет барьера, который мешал бы нам общаться из-за разницы в возрасте. Получается так, что мы на этих занятиях чему-то учим старшее поколение, но взамен они многому учат нас и показывают достойный пример», - делится своими впечатлениями Ольга Иванова.

Следующая встреча в клубе запланирована на 12.00 25 марта, она будет посвящена теме «основы позирования».

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главной идеей проекта является создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе Псковского городского молодежного центра по ул. М. Горького, дом 15.