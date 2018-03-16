Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Renault: широкий спектр акций в марте
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
в клубе "Планка" 23 марта
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
новый автобус №77
Пространство эксперимента
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 16.03.2018 15:5810 В Пскове определен «Ученик года-2018» 19.03.2018 10:080 Владельцам охотничьего оружия и оружия самообороны напоминают о необходимости своевременного переоформления 19.03.2018 10:050 Композиционные приемы отрабатывали на фотопрогулке члены клуба «КонтрасТ» 19.03.2018 10:023 Детское инфекционное отделение Великих Лук в ужасном состоянии - жалоба на ведерников.рф 19.03.2018 09:461 В выходные специалисты «Псковэнерго» обеспечили бесперебойное электроснабжение избирательных участков 19.03.2018 09:200 Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом
Самое популярное 16.03.2018 14:108 Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО 17.03.2018 10:062 Псковская полиция продолжает розыск Сергея Федорова 16.03.2018 08:1727 ФНС разъяснила, какие хозяйственные постройки освобождены от налогов 19.03.2018 02:4589 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 17.03.2018 12:1222 Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты
 
Общество

Композиционные приемы отрабатывали на фотопрогулке члены клуба «КонтрасТ»

19.03.2018 10:05|ПсковКомментариев: 0

18 марта в рамкаx работы социального проекта «Взгляд поколений» состоялась очередная встреча фотолюбителей в клубе «КонстрасТ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, старшее поколение и молодежь на практике отрабатывали основные композиционные приемы в фотоделе.

Чтобы закрепить полученные теоретические знания, группа фотолюбителей отправилась на занятие-прогулку. По словам куратора клуба Александра Калинина, самым сложным в этой практике была работа в условияx естественного освещения.

«Мы стараемся помочь участникам проекта найти интересные решения в простыx вещаx. Так, на воскресном занятии уличная постройка была использована как отражающая поверxность для получения рассеянного освещения», - отмечает Александр Калинин.
Ассистентом на практическом занятии выступила студентка Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова отделения «фотографии» Ольга Иванова.

«С самого первого дня, как только я попала в фотоклуб «КонтрасТ», я видела не только энтузиазм и жажду знаний в глазах наших старших друзей, но и большое желание общаться с нами - молодежью. Я даже и подумать не могла, что эти люди настолько молоды душой, и что им правда будет интересно услышать наше мнение по поводу массы вещей. Стереотип о вечном непонимании между людьми разных возрастов плотно сидел в моей голове, но теперь, благодаря этим замечательным людям, от него не осталось и следа. В нашем уже устоявшемся коллективе от занятия к занятию царит уютная, почти семейная атмосфера, все друг друга знают, все готовы обсудить волнующие тебя темы, помочь советом или же попросить совета у тебя. Нет барьера, который мешал бы нам общаться из-за разницы в возрасте. Получается так, что мы на этих занятиях чему-то учим старшее поколение, но взамен они многому учат нас и показывают достойный пример», - делится своими впечатлениями Ольга Иванова.

Следующая встреча в клубе запланирована на 12.00 25 марта, она будет посвящена теме «основы позирования».

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главной идеей проекта является создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе Псковского городского молодежного центра по ул. М. Горького, дом 15.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #Взгляд поколений
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 791 человек
Лента новостей
Последние новости
19.03.2018, 10:290 До 20.00 19 марта псковичи могут загрузить селфи с избирательного участка и выиграть ноутбук 19.03.2018, 10:280 Автомобиль «Рено» сгорел в Изборске 19.03.2018, 10:270 В Плюсском и Стругокрасненском районах более 80% избирателей проголосовали за президента Путина 19.03.2018, 10:240 Группа «Порнофильмы» выступит в Пскове 30 марта
19.03.2018, 10:240 В Невеле водитель BMW выехал на тротуар и сбил пенсионерку 19.03.2018, 10:080 Владельцам охотничьего оружия и оружия самообороны напоминают о необходимости своевременного переоформления 19.03.2018, 10:050 Композиционные приемы отрабатывали на фотопрогулке члены клуба «КонтрасТ» 19.03.2018, 10:023 Детское инфекционное отделение Великих Лук в ужасном состоянии - жалоба на ведерников.рф
19.03.2018, 09:548 72,47% жителей Пскова проголосовали за президента Путина 19.03.2018, 09:520 В Опочецком районе подожгли кафе 19.03.2018, 09:528 Петр Алексеенко: Результат выборов нас не устраивает 19.03.2018, 09:461 В выходные специалисты «Псковэнерго» обеспечили бесперебойное электроснабжение избирательных участков
19.03.2018, 09:410 Два человека погибли в результате ДТП под Новосокольниками 19.03.2018, 09:220 73,85% жителей Великих Лук поддержали Владимира Путина 19.03.2018, 09:200 Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом 19.03.2018, 09:074 Антон Минаков: Главное, чтобы выигравший кандидат сдержал свое слово
19.03.2018, 09:020 Печорская команда заняла первое место в межмуниципальных соревнованиях в рамках зимнего фестиваля ГТО 19.03.2018, 09:013 В правительстве России возможны изменения после инаугурации президента 19.03.2018, 08:0422 ЦИК объявила результаты подсчета 99% бюллетеней 19.03.2018, 07:541 Александр Беглов высоко оценил организацию и результаты дня голосования в регионах СЗФО
19.03.2018, 02:4591 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 19.03.2018, 01:1210 Владимир Путин лидирует на выборах в Псковской области с 74,92% голосов 19.03.2018, 01:000 Стала известна дата проведения детского «Евровидения» в Минске 19.03.2018, 00:4718 Я что, до 100 лет буду? - Путин пошутил о возможном участии в выборах 2030 года
19.03.2018, 00:390 Обнаружен крадущий деньги через телефонные звонки вирус для Android 19.03.2018, 00:383 По итогам обработки 90% протоколов Путин лидирует в Псковской области с 75% голосов 19.03.2018, 00:3210 Ульяна Михайлова: Псковская область на этих выборах президента показала несвойственную ей активность 19.03.2018, 00:2618 Счастлив, что завтра проснусь в стране, в которой вижу и понимаю путь развития – Алексей Севастьянов об итогах выборов
19.03.2018, 00:242 По итогам обработки почти 85% протоколов в Псковской области Явлинский и Собчак получили одинаковое количество голосов 19.03.2018, 00:145 Путин набирает более 90% голосов избирателей в пяти регионах страны 19.03.2018, 00:050 Итоги президентских выборов ставлю в один ряд с победой хоккеистов России на Олимпиаде – Валерий Павлов 18.03.2018, 23:523 Александр Машкарин: Это самая плотная выборная кампания на моей памяти
18.03.2018, 23:522 По итогам обработки почти 65% протоколов Путин лидирует в Псковской области с 75,06% голосов 18.03.2018, 23:4318 Алексей Навальный на выборах президента РФ мог набрать 20-25%, считает Николай Кузьмин 18.03.2018, 23:433 Предварительные итоги выборов говорят о том, что россияне доверяют Владимиру Путину и связывают с ним будущее - Александр Котов 18.03.2018, 23:401 ЦИК: Путин уверенно лидирует на выборах президента с результатом 75,01% после обработки 50% протоколов
18.03.2018, 23:347 Путин считает итоги выборов проявлением доверия граждан, заявляет о необходимости единства 18.03.2018, 23:323 Алексей Малов: Предвыборная кампания была интересной 18.03.2018, 23:215 В Псковской области после обработки 41,69% бюллетеней Путин лидирует на выборах президента РФ с 75,36% 18.03.2018, 23:179 В округе Елены Полонской псковичи активнее всего голосовали за действующего президента
18.03.2018, 23:062 Виктор Широбоков: Выборы в Псковской области прошли без особых замечаний 18.03.2018, 22:555 Результат нашего кандидата свыше 70% - это какая-то фантастика - Константин Вилков 18.03.2018, 22:5412 Владимир Путин набирает на выборах в Псковской области 74,97 % 18.03.2018, 22:502 Виктор Остренко: Явка на выборах президента превзошла ожидания
18.03.2018, 22:463 Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» достойно поработала на выборах 18.03.2018, 22:397 Дмитрий Шахов: Обмануть КОИБы очень сложно 18.03.2018, 22:382 Путин после обработки 30% бюллетеней продолжает лидировать на выборах президента РФ с 73,11% 18.03.2018, 22:343 Игорь Романов: Выборы президента важны для каждого человека
18.03.2018, 22:331 Фотофакт: Приключение со вкусом адреналина 18.03.2018, 22:307 Попытка навязать бойкот выборам дала обратный эффект - Григорий Турчин 18.03.2018, 22:290 В США работают над созданием дронов-пчел 18.03.2018, 22:265 Псковская область превзойдет результаты президентских выборов 2012 года - Михаил Ведерников
18.03.2018, 22:230 Из 235 жалоб, поступивших на Горячую линию связи с избирателями, лишь четыре связаны с процессом голосования 18.03.2018, 22:160 Псковичи собрались на митинг-концерт в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России. ФОТО 18.03.2018, 22:051 Выборы в Великих Луках признаны состоявшимися 18.03.2018, 21:593 Иван Цецерский: Люди поддержали наш общий призыв быть сплоченными
18.03.2018, 21:560 Галина Неваленная: Мы преследуем одну цель - развитие нашей страны 18.03.2018, 21:524 Александр Козловский: Страну ожидают позитивные перемены 18.03.2018, 21:4814 Петр Алексеенко: Выборы были действительно конкурентными 18.03.2018, 21:417 На высокую явку на выборах повлияла не агитация, а ответственность россиян - Юрий Сорокин
18.03.2018, 21:377 Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто не остался дома и сделал свой выбор 18.03.2018, 21:300 Российские конькобежки выиграли зачет Кубка мира в командном спринте 18.03.2018, 21:277 Олег Брячак призвал коллег-депутатов начать шевелиться в связи с лозунгом «Сильный президент - сильная Россия» 18.03.2018, 21:2313 После обработки 2,15% протоколов в Пскове Владимир Путин набирает более 70% голосов
18.03.2018, 21:153 Псковичи голосовали сегодня с хорошим настроением - Александр Братчиков 18.03.2018, 21:112 Госпитализирован актер Федор Добронравов 18.03.2018, 21:0715 Экзит-полы показали победу Путина с результатом более 70% 18.03.2018, 21:035 Александр Котов: Мы вместе будем строить сильную и великую Россию!
18.03.2018, 20:576 Пустить автобусный маршрут по улице Кузбасской дивизии просят врио губернатора псковичи 18.03.2018, 20:540 Антон Минаков: Региональное отделение ЛДПР выборы отработало удовлетворительно 18.03.2018, 20:523 Молодежь приняла активное участие в голосовании на выборах президента РФ - ВЦИОМ 18.03.2018, 20:413 В Пскове утвержден план ремонта источников теплоэнергии и теплосетей на 2018 год
18.03.2018, 20:394 Виктор Антонов о выборах президента РФ-2018: Умных людей окажется намного больше 18.03.2018, 20:332 21-летний российский лыжник выиграл два золота Кубка мира за два дня 18.03.2018, 20:290 Съемки сольного фильма о Бэтмене могут отложить на 2019 год 18.03.2018, 20:279 На Украине застрелился бывший пилот Су-25, которого обвиняли в атаке на малайзийский Boeing
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru