Общество

Специалист Псковского облсовпрофа научила участников бала в Пушкиногорской санаторной школе-интернате танцевать падепатинер

18 марта в Пушкиногорской санаторной школе-интернате прошел IV детский Пушкинский бал, в рамках которого специалист Псковского облсовпрофа, хореограф ежегодного Пушкинского бала в «Пушкиногорье» Анастасия Мелещенко провела мастер-класс для юных танцоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Несмотря на насыщенную программу бала, участники с большим удовольствием выучили еще один танец - падепатинер. Достаточно сложные шаги ребята освоили буквально за час и мастерски показали в рамках мероприятия.

«Для детей этот праздник стал настоящей сказкой, - отметила Анастасия Мелещенко. - Они готовы были танцевать и танцевать без остановки, без перерывов. Было множество игр, где первоклассники смело приглашали зрителей для танцев и вальсировали не хуже взрослых. Пластика, грация, осанка, манеры поведения всех участников приятно поразили меня. Я рада, что поработала с ребятами, что смогла стать частью этого прекрасного мероприятия».

Добавим, что первая часть программы состояла из показательных танцев: полонез, фигурный вальс, вальс знакомств, польки, падеспань, падепатинер. Также гости праздника послушали романсы и стихи, посмотрели гостевой номер от студии танцев «Что-то новое», руководителем которой является Анастасия Мелещенко. Вторая часть бала стала самой веселой: гости играли в бальные игры - «ручеек», «найди пару», «бесконечный галоп», «гостевой вальс», «ленточный ручеек».

Особый антураж создавали платья девушек, которые они сшили самостоятельно. Самые юные барышни украшали цветами, бантами, поясами платья, пошитые для них мастером. Все девушки перед началом бала побывали у профессиональных визажистов, которые дополнили их образ красивым макияжем. Изюминкой вечера стал танец учеников с педагогами, в котором участвовал и директор Пушкиногорской санаторной школы-интерната Аркадий Васильев.

После заключительного вальса участники и гости бала были награждены благодарностями и памятными сувенирами.

«Теперь мы ожидаем участия коллектива школы-интерната в V юбилейном ежегодном Пушкинском бале на базе отдыха «Пушкиногорье», который состоится 10 ноября 2018 года», - напомнила Анастасия Мелещенко.