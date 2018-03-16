Общество

Условный пожар тушили в здании реабилитационного центра в Новоржевском районе

На здании ГКУ социального обслуживания Псковской области «Межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме «Тушение пожаров на объекте с массовым пребыванием людей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей Псковской области проводятся пожарно-тактические учения, а также практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Тактический замысел проведенного учения предполагал, что в результате шалости с огнем произошло возгорание в одной из комнат, где находятся два человека. Огнем условно охвачен пол и внутренняя стена комнаты, ведущая в коридор, задымлению подвержен весь 2-й этаж, путь к эвакуационному выходу перекрыт. Кроме сильного задымления помещения создалось сильное тепловое воздействие на пострадавших, требуется срочная их эвакуация. Возникла угроза возгорания соседних помещений и кровли здания. Дежурные воспитатели, обнаружив пожар, приступили к эвакуации воспитанников, директор сообщила о пожаре по телефону 01.

Дежурный радиотелефонист ПСЧ-18, получив сообщение о пожаре, направляет по вызову №1-БИС караул части в составе двух отделений на автоцистернах, вызывает звено газодымозащитной службы из пос. Пушкинские Горы, а также бригаду «скорой помощи», наряд ГИБДД, аварийную бригаду РЭС-2.

Через две минуты к месту условного пожара прибывают подразделения огнеборцев. Из открытого окна 2-го этажа условно идет дым, видны два человека, которые не могут самостоятельно эвакуироваться. Руководитель тушения пожара дает указание установить трехколенную лестницу для спасения людей из здания, обеспечить бесперебойную подачу воды, подать необходимое количество стволов на тушение горящей комнаты и защиту соседних помещений.

В результате условное загорание было ликвидировано, а люди эвакуированы из здания. По итогам учения сделан вывод: учебные цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.