Общество

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2018 году граждан РФ, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Текст документа опубликован на портале правовой информации. Сборы будут проходить в вооруженных силах, органах государственной охраны и ФСБ, пишет «Коммерсант».

Военных сборы будут проведены в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов федерации, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определит Министерство обороны.

В 2017 году указ о сборах был подписан в апреле.